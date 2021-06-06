Співачка Наталія Могилевська показала, як йде процес її схуднення

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Не так давно співачка зізналася, що під час карантину поправилася на 10 кілограм.

У соцмережах Могилевська закликала до допомоги найзірковіших "похудаторов" Аніту Луценко і Наталію Самойленко і під час інтерв'ю на телебаченні навіть пообіцяла схуднути перед усією країною.

Артистка активно почала займатися собою і вже почала ділиться результатами, але на черговому заході вона порушила

"Я на приголомшливому вечорі, зібралися всі посли, представники інших держав. Атмосфера неймовірна, всі їдять і п'ють... А я порушила графік і з'їла шматочок сиру. Ось такий маленький. І що мені тепер робити? Нічого не буде?",- поцікавилася співачка у своїх сторіс.

Також Наталія зробила голосування, в якому 81% її шанувальників не побачили в такому порушенні режиму нічого страшного.

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