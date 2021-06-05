Популярна співачка Наташа Могилевська, яка заявила, що набрала багато зайвого, з'явилася на заході в несподіваному вигляді

Пару днів тому зірка, яка і раніше скаржилася на свій підскочив вагу, нарешті зізналася, скільки тепер важить. Так, співачка Наталія Могилевська 3 червня в розділі Сторі в Instagram на своїй сторінці чесно зізналася: зараз її вага составляет76,6 кг.

Причому щоб схуднути, вона навіть згодна взяти участь в челленджі, а також сперечається разом з фітнес-тренером Анітою Луценко. Могилевська учасницею челенджу і зобов'язалася до 26 червня (за три тижні) схуднути на 4 кг.в іншому випадку артистці належить поголитися налисо.

При цьому не забуває зірка також епатувати появами на концертах. Бажаючи приховати зайве, Могилевська для свого виступу підібрала наряд з різнобарвної тканини з блискітками, а також досить відкритим декольте. Вільний крій же допоміг Наталії заховати і зайву вагу на стегнах.

Вся увага фанатів могла бути звернена виключно не сам наряд і пікантний виріз на декольте.

Раніше сама Наталя розповіла, що намагається стежити за фігурою, але локдаун і ненормований графік роблять це непростим завданням, їй довелося публічно зізнатися в нестачі і розповісти, як вона повертала себе у форму.

"Ось я худла-худла, а потім після прем'єри пісні звичайно ж випила шампанського! Я 2 тижні скидала 2 кг і потім їх за 2 дні повернула. Тому я за найкоротший період планую скинути 10 кг.Я, між іншим, не належу до тих, хто швидко набирає вагу знову. Тим більше зараз локдаун вже завершився і у нас відновилися концерти", - додала співачка.

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