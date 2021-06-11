Певица Наталья Могилевская удивила вдохновляющими кадрами

Как известно, 45-летняя артистка, которую в последнее время частенько "ругают" в Сети за располневший вид, ввязалась в неожиданное пари. Певица поспорила с известным украинским фитнес-тренером из "Зважених і щасливих" Анитой Луценко, что сможет сбросить четыре килограмма до 26 июня. Иначе - ей придеся сбрить свои роскошные локоны.

"Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо. Присоединюсь к челленджу Аниты Луценко #26июнязубдаю. Анита обещала прыгнуть с парашютом, Даниэль Салем, который страдает клаустрофобией, закрыться на час в гробу, а я - побриться налысо 😄", - Наталья обескуражила новостями.

Теперь звезда тщательно следит за своим питанием. Ей приходится отказывать себе во вкусняшках, но в остальном - Могилевская не изменяет своим привычкам. В частности, отдых после тяжелых концертов никто не отменял.

"Каждый раз после концерта в Днепре меня ждёт тёплый и уютный отель. Спасибо за прекрасные выходные! #могилевская #лето #выходные", - сообщила она, показав новое видео в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах певица сначала прогуливается по зеленой территории гостиницы в платье расцветки "зебра", затем расслабляется на берегу реки в стильном белом костюме и, напоследок, позирует у бассейна в оранжевом наряде.

"Очень красиво❤️"; "Какая красота😍"; "Вы прекрасны 😍"; "уже похудела"; "Привет Наташенька и вам желаю хороших выходных, я на выходные слушаю только ваши песни😂", - комментируют пользователи.

Напомним, похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно окружила себя детьми и удивила развлечениями: "Боже, как...".

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