Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно опубликовала истории украинцев, что произошло в их жизни после 40 лет

Могилевская решила устроить опрос украинцам о том, что произошло в их жизни после 40 лет. Позже звезда опубликовала в Инстаграм серию поразительных постов с жизненными историями и удивила многих, пишет Politeka.net. Как оказалось, звезда еще раз хотела всем доказать, что после 40 жизнь только начинается.

"В 39 потеряла мужа, думала моя жизнь закончилась. Год назад вішла замуж. Счастлива".

"Научилась водить машину".

"Новые проекты, осознала свои хочу и могу и научилась просто радоваться жизни.

"В 42 уволили с работы, начала собственный бизнес, пеку торты".

"Я только начинаю жить, постройнела на 22 кг".

"Начала путешествовать в 44, научилась водить в 47, купила авто и радуюсь жизни в 50+".

"Развелась после 25 лет совместной жизни. Кайфую".

"Родила дочь".

"Сделала первую тату".

"В 44 влюбилась в одноклассника".

"Начала путешествовать по северной Европе, влюбилась в Италию и собственного мужа".

"Влюбилась в молодого, мне 44, ему 31. Счастливы".

Ранее Могилевская сообщила, что считает, что у современных 40-летних людей много позитивных качеств.

"Людям именно этого поколения свойственны ответственность, способность "гореть" на работе, способность бесконечно учиться и развиваться, очень высокий уровень мотивации и желания достигать новых вершин. Я с удовольствием работаю с людьми постарше, потому что эти люди обладают совершенно другим уровнем мудрости, опыта и интеллекта. Вот и все", - заявила певица.

Этот пост она сопроводила собственным фото, на котором позирует рядом с нежными цветами. Звезда сфотографировала свое лицом с минимумом косметики крупным планом, а ее плечи и ключицы были обнаженными.

Стоит отметить, что самой Могилевской в этом августе исполнится 46 лет. Недавно певица призналась, что хотела бы избавиться от лишнего веса.

Напомним, похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".

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