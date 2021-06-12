Певица Наталья Могилевская, бросившая себе дерзкий вызов, раскрыла наконец, есть ли прогресс в ее похудении

Как известно, 45-летняя артистка, которую в последнее время частенько "ругают" в Сети за располневший вид, ввязалась в неожиданное пари. Певица поспорила с известным украинским фитнес-тренером из "Зважених і щасливих" Анитой Луценко, что сможет сбросить четыре килограмма до 26 июня. Иначе - ей придется сбрить свои роскошные локоны.

Некоторое время звезда хранила молчание о своих успехах или, наоборот, неудачах в попытках избавиться от лишних кг, но все же объявилась с неожиданным известием. В "сториз" у себя в Инстаграм Наталья рассказала, как обстоят дела, обратившись к поклонникам, держащим за нее кулачки, и Луценко, передает Politeka.net.

"Друзья, я вернулась! Простите, долго не писала, потому что у нас были гастроли, но, тем не менее, я держалась, я была на диете. У нас за первую неделю - минус 1,5 кг! Анита, моя дорогая, минус полтора!", - похвасталась Могилевская.

Ранее мы рассказывали, как Наталья напугала фанатов, когда выставила отфотошопленный снимок, на котором предстала полностью лысой. Тогда о пари звезды еще никто не знал, поэтому пользователи предположили самое страшное.

"Увидела фото, сердце сжалось - подумала, что у вас онкология. Так себе шутка, если что - на своём опыте знаю, что такое потерять волосы. Здоровья вам и нормального чувства юмора - Я тоже так сначала подумала аж страшно стало 😳"; "Отче Наш... спаси и сохрани"; "Что-то я разволновалась..."; "Наташа это новый образ или...", - писали ей в комментариях.

А на деле оказалось, что певица, таким образом, пошутала, мол, решила раньше времени "сдаться" и не худеть, потому и "побрилась", как и обещала.

Напомним, похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно окружила себя детьми и удивила развлечениями: "Боже, как...".

Также Politeka писала, что располневшая Могилевская озадачила внешностью в платье с открытым декольте: фото.