Популярная украинская певица Наталья Могилевская призналась, что ей придется увеличить усилия по работе над похудением, чтобы не лишиться волос

Как известно, ранее 45-летняя исполнительница решила бороться с лишним весом. Она на всю страну поспорила, что если не сможет похудеть почти за месяц на 4 килограмма, то побреется налысо. Сейчас установленный срок уже подходит к концу, поэтому певица еще сильнее активизировалась.

Как пишет Politeka.net, об этом Могилевская рассказала в своем Инстаграм.

«После концерта во Львове я решила не рисковать. Нам осталось два дня, и я думаю, что нужно сбросить последние 600-700 грамм. Это опасно! Не дай бог! Я хочу, чтобы мои волосы остались на голове. Поэтому угадайте, где я решила усилить свою программы похудения», - предложила фанатам звезда.

Позже она сама раскрыла правду: Могилевская остановилась отдохнуть в Трускавце. Сейчас певица наслаждается его природой и задумывается о целебных свойствах местной воды.

Отметим, что вместе с Могилевской в челлендже по похудению участвуют фитнес-тренер Анита Луценко, а также ресторатор Даниэль Салем. Первая обещала прыгнуть с парашютом, а второй, страдающий клаустрофобией, закрыться на час в гробу - в случае провала.

"Итак, Анита, Салем, как идет ваше похудение? Ровно экватор проекта - мы начали 2 июня... остается еще 12 дней. У меня ровно 2 килограмма даже 2 кг 100 гр. Как ваши дела?", - хвасталась своим успехом ранее Могилевская.

Напомним, Могилевская раскрыла секрет своей диеты, Полякова не сдержала эмоций: «А жить как?».

Как сообщала Politeka, располневшая Могилевская показала, какие продукты позволяет себе на диете: «Можно даже вечером…».

Также Politeka писала, что худеющая Могилевская в панике обратилась за помощью: "Это конец моей карьере".