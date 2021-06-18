Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая сидит на диете ради похудения, решила подробно рассказать о своем рационе

Как передает Politeka.net, 45-летняя певица бросила себе вызов. Она решила сбросить за месяц 4 лишних килограмма. Если у певицы не получится, она обещала сбрить свои волосы.

У себя в Инстаграм Могилевская уже много раз рассказывала и показывала свою диету. В этот раз она решила рассказать, почему ее рацион стал более скромным, чем раньше.

«Многие из вас под прошлым постом о рационе высказались, что моя диета "грустная и скучная". Мое меню 4 года назад, в период Танцев со звездами и сейчас - существенно отличаются. Причин тому несколько:

1. В 2017 году я активно занималась танцами, у меня было 3-4 тренировки в день. Соответственно, количество калорий было намного больше. График питания был пятикратный.

2. Исходя из ряда показателей последнего обследования, появились основания перевести меня на трехкратный график, доктор убрала перекусы. Поменялась и структура рациона.

3. Цель. Моя цель -4 кг до 26 июня и -10 кг до конца лета», - объяснила Могилевская.

Она добавила, что рацион должен отражать ситуацию в организме, поэтому тип питания, кратность и структура рациона должны зависеть от результатов обследования, гормонов, уровня физической активности и возраста.



Под постом Ольга Полякова не сдержалась, оставив эмоциональный отзыв: «А жить как?».

Напомним, что худеющая Могилевская в панике обратилась за помощью: "Это конец моей карьере".

Также Politeka писала, что располневшая Могилевская показала, какие продукты позволяет себе на диете: «Можно даже вечером…».

А еще Politeka сообщала, что 45-летняя Могилевская рассказала, кто может помешать ее похудению: "Приходит домой и достает кусок мяса...".