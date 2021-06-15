Співачка Наталія Могилевська сильно переживає через парі, яке уклала з фітнес-тренером Анітою Луценко

Як відомо, 45-річна артистка кинула собі виклик, зважившись скинути 4 кг майже за місяць. Наталя дала слово, якщо в неї не вийде - поголиться налисо. Пройшла рівно половина терміну, і Могилевська почала панікувати.

Наталя зізналася в цьому в своїх нових "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"74,5 - більше двох кілограм! Ура!", - повідомила співачка, вставши на ваги.

Разом із нею в челленджі беруть участь сама Луценко, а також ресторатор Даніель Салем. Перша обіцяла стрибнути з парашутом, а другий, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні - в разі провалу.

"Отже, Аніта, Салем, як йде ваше схуднення? Рівно екватор проєкту - ми розпочали 2 червня... залишається ще 12 днів. У мене рівно 2 кілограми навіть 2 кг 100 гр. Як ваші справи?", - похвалилася успіхом Наталя.

Потім артистка всерйоз задумалася, а чи зможе сама дійти до фінішу.

"Я хочу звернутися до Наталії Самойленко ( дієтолог, - ред.) - це моя важка артилерія, головний козир, таємна зброя в цьому проєкті... Наташа, чи правда, що наступні 2 кілограми скидаються важче? Якщо так, то скажіть, що робити?.. Наталочка, допоможіть, ви до мене так завжди добре ставилися... Я так не хочу голитися налисо. Це кінець моїй кар'єрі, це кінець всьому!", - слізно звернулася співачка.

Дієтолог заспокоїла Наталію, що допоможе їй схуднути і зберегти пишну шевелюру.

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