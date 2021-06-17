Співачка Наталія Могилевська, яка уклала небезпечне парі з фітнес-тренером Анітою Луценко, показала, як йде до своєї мети
Як передає Politeka.net, 45-річна співачка, яку останнім часом частенько звинувачували в наборі ваги, вирішила екстремально схуднути. Щоб задумане збулося, співачка уклала несподіване парі з українським фітнес-тренером зі "Зважених і щасливих" Анітою Луценко. Могилевська заявила, що скине чотири кілограми до 26 червня. Якщо їй не вдасться схуднути, то доведеться збрити своє розкішне волосся.
У себе в Instagram співачка вирішила показати, чим вона харчується на дієті.
"Приїхала в школу, починаю з прийому їжі. Що сьогодні їм? Будь ласка. Лечо", - підписала фото зірка.
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Далі вона показала, що в її сумці з їжею знаходиться салат, овочеве рагу і ягоди.
"До речі, в лохині дуже низький глікемічний індекс, можна їсти навіть ввечері. Іноді у вигляді перекусу: м'який молочний сир (не жирний) і шматочок солодкого помідора. Я люблю "бичаче серце", - додала зірка.
Могилевська додала, що не відмовляється від солодощів.
"Чи їм я солодощі? Розповідаю. Є спеціальна фірма, яка готує цей десерт без борошна, без шоколаду і без цукру. Низькокалорійно і дуже смачно. Ромова бабка", - заявила Могилевська.
Нагадаємо, що розповніла Могилевська похвалилася першими результатами своєї дієти: "Вибачте...".
Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська розповіла, хто може перешкодити її схудненню: "приходить додому і дістає шматок м'яса...".
А ще Politeka повідомляла, що 45-річна Могилевська заговорила про стандарти чоловічої краси, Полякова не стрималася: "ти шо?".