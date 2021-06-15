Відома українська співачка Наталія Могилевська вирішила обговорити з прихильницями чоловічі фігури

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram холостячка Могилевська опублікувала яскраве літнє фото. На знімку зірка постала в жовтому брючному костюмі, який ідеально гармоніював з її світлим волоссям. Артистка стояла біля автомобіля, сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.

«Чи потрібно чоловікові бути на ПП або для чоловіка животик це нормально? Дівчата, ви задивляєтеся на струнких і підтягнутих чоловіків?",- запитала Могилевська.

"Які животики? Ти шо?)))",- не стрималася співачка Оля Полякова і відповіла колезі.

У коментарях шанувальники теж стали обговорювати чоловічі фігури, не забуваючи при цьому хвалити образ Могилевської.

"Костюмчик виглядає супер! А стрункі і підтягнуті - це завжди добре", "Костюм вогонь! На струнких і підтягнутих - ні, не задивляюся", "Яка красива", "Завжди у формі! Стильна. Топ», "костюм шикарний", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Могилевська вплуталася в несподіване парі. Співачка посперечалася з відомим українським фітнес-тренером зі "Зважених і щасливих" Анітою Луценко, що зможе скинути чотири кілограми до 26 червня. Інакше-їй доведеться збрити свої розкішні локони.

Нагадаємо, що Могилевська переполошила українок, життя після 40 тільки починається:"закохалася в молодого".

Також Politeka писала, що Могилевська в паніці звернулася за допомогою:"Це кінець моїй кар'єрі".

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська похвалилася першими результатами своєї дієти: "Вибачте...".