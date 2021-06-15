Известная украинская певица Наталья Могилевская решила обсудить с поклонницами мужские фигуры

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм холостячка Могилевская опубликовала яркое летнее фото. На снимке звезда предстала в желтом брючном костюме, который идеально гармонировал с ее светлыми волосами. Артистка стояла возле автомобиля, спрятав лицо за солнцезащитными очками.

«Нужно ли мужчине быть на ПП или для мужчины животик это нормально? Девушки, вы засматриваетесь на стройных и подтянутых мужчин?», - спросила Могилевская.

«Какие животики? Ты шо?)))», - не сдержалась певица Оля Полякова и ответила коллеге.

В комментариях поклонники тоже стали обсуждать мужские фигуры, не забывая при этом хвалить образ Могилевской.

«Костюмчик смотрится супер! А стройные и подтянутые - это всегда хорошо», «Костюм огонь! На стройных и подтянутых - нет, не засматриваюсь», «Какая красивая», «Всегда в форме! Стильная. Топ», «Костюм шикарный», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская ввязалась в неожиданное пари. Певица поспорила с известным украинским фитнес-тренером из "Зважених і щасливих" Анитой Луценко, что сможет сбросить четыре килограмма до 26 июня. Иначе - ей придется сбрить свои роскошные локоны.

Напомним, что Могилевская переполошила украинок, жизнь после 40 только начинается: "Влюбилась в молодого".

Также Politeka писала, что Могилевская в панике обратилась за помощью: "Это конец моей карьере".

А еще Politeka сообщала, что Могилевская похвасталась первыми результатами своей диеты: "Простите...".