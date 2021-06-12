Співачка Наталія Могилевська, що кинула собі зухвалий виклик, розкрила нарешті, чи є прогрес в її схудненні

Як відомо, 45-річна артистка, яку останнім часом частенько "лають" в Мережі за розповнілий вигляд, вплуталася в несподіване парі. Співачка посперечалася з відомим українським фітнес-тренером зі "Зважених і щасливих" Анітою Луценко, що зможе скинути чотири кілограми до 26 червня. Інакше - їй доведеться збрити свої розкішні локони.

Деякий час зірка зберігала мовчання про свої успіхи або, навпаки, невдачі в спробах позбутися від зайвих кг, але все ж з'явилася з несподіваною звісткою. В "сторіз" у себе в Instagram Наталія розповіла, як йдуть справи, звернувшись до шанувальників, які тримають за неї кулачки, і Луценко, передає Politeka.net.

"Друзі, я повернулася! Вибачте, довго не писала, тому що у нас були гастролі, але, тим не менш, я трималася, я була на дієті. У нас за перший тиждень - мінус 1,5 кг! Аніта, моя дорога, мінус півтора!", - похвалилася Могилевська.

Раніше ми розповідали, як Наталя налякала фанатів, коли виставила відфотошоплений знімок, на якому постала повністю лисою. Тоді про парі зірки ще ніхто не знав, тому користувачі припустили найстрашніше.

"Побачила фото, серце стиснулося - подумала, що у вас онкологія. Так собі жарт, якщо що - на своєму досвіді знаю, що таке втратити волосся. Здоров'я вам і нормального почуття гумору - я теж так спочатку подумала аж страшно стало 😳"; "Отче Наш... врятуй та збережи"; "щось я розхвилювалася..."; "Наташа це новий образ або...", - писали їй в коментарях.

А на ділі виявилося, що співачка, таким чином, пожартувала, мовляв, вирішила завчасно "здатися" і не худнути, тому й "поголилася", як і обіцяла.

Нагадаємо, схуднення Могилевської пішло не за планом, співачка терміново звернулася до українців: "і що мені тепер робити?".

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