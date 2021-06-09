Відома українська співачка Наталія Могилевська відверто опублікувала історії українців, що сталося в їхньому житті після 40 років

Могилевська вирішила влаштувати опитування українцям про те, що сталося в їхньому житті після 40 років. Пізніше зірка опублікувала в Instagram серію вражаючих постів з життєвими історіями і здивувала багатьох, пише Politeka.net. Як виявилося, зірка ще раз хотіла всім довести, що після 40 життя тільки починається.

"У 39 втратила чоловіка, думала моє життя закінчилося. Рік тому вийшла заміж. Щасливий".

"Навчилася водити машину".

"Нові проекти, усвідомила свої хочу і можу і навчилася просто радіти життю.

"О 42 звільнили з роботи, розпочала власний бізнес, печу торти".

"Я тільки починаю жити, постройнела на 22 кг".

"Почала подорожувати в 44, навчилася водити в 47, купила авто і радію життю в 50+".

"Розлучилася після 25 років спільного життя. Кайфувати".

"Народила дочку".

"Зробила першу тату".

"У 44 закохалася в однокласника".

"Почала подорожувати по Північній Європі, закохалася в Італію і власного чоловіка".

"Закохалася в молодого, мені 44, йому 31. Щасливий".

Раніше Могилевська повідомила, що вважає, що у сучасних 40-річних людей багато позитивних якостей.

"Людям саме цього покоління властиві відповідальність, здатність "горіти" на роботі, здатність нескінченно вчитися і розвиватися, дуже високий рівень мотивації і бажання досягати нових вершин. Я із задоволенням працюю з людьми старшого віку, тому що ці люди мають зовсім іншим рівнем мудрості, досвіду та інтелекту. Ось і все", - заявила співачка.

Цей пост вона супроводила власним фото, на якому позує поруч з ніжними квітами. Зірка сфотографувала своє обличчям з мінімумом косметики крупним планом, а її плечі і ключиці були оголеними.

Варто відзначити, що самій Могилевській в цьому серпні виповниться 46 років. Нещодавно співачка зізналася, що хотіла б позбутися зайвої ваги.

Нагадавши, схуднення Могилевської пішло не за планом, співачка терміново звернулася до українців: "і що мені тепер робити?".

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