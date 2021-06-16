Відома українська співачка Наталія Могилевська твердо вирішила скинути вагу, але розповіла про те, що їй може перешкодити це зробити

Наталя Могилевська влаштувала челендж, в результаті якого повинна скинути чотири кілограми, передає Politeka.net. Якщо артистка програє, то пообіцяла поголитися налисо.

Зараз зірка у своїх постах в Instagram все частіше зачіпає тему схуднення. В одній з останніх публікацій артистка показала себе крупним планом. Зірка позувала з незвичайним мейком, який підкреслив її погляд.

У пості Могилевська розповіла, що часто отримує питання, чи важко втриматися на дієті, якщо чоловік не підтримує.

"Якщо я перебуваю на ЗХ‼️ , а він приходить додому і дістає шматок м'яса, потім торт, потім заїдає морозивом під келих вина і в фіналі закурює сигарету, то мені дуже важко утримуватися на здоровому харчуванні. Мені здається дуже важливим, коли обидва члени сім'ї плюс-мінус дотримуються однакової системи харчування, релігійних поглядів і бажано однакових смаків на кіно", - поділилася своїми думками українська знаменитість.



За 45 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Ось і я чоловікові кажу, що він винен в моїй зайвій вазі😂 не треба чайок пити ввечері зі смаколиками", "Принцеска❤️😍", "повинні рятувати огірки, вони замість хліба йдуть", "Наташо, Тримайся❤❤️", "це точно👏 👏 👏 👏", "Наталочка,вам і повненькою добре бути!", "Я дуже спокійно реагую...якщо хочеш-сирною масою заміни масло".





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