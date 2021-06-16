Звезда поделилась о том, как тяжело

Известная украинская певица Наталья Могилевская твердо решила сбросить вес, но рассказала о том, что ей может помешать это сделать

Наталья Могилевская устроила челлендж, в результате которого должна скинуть четыре килограмма, передает Politeka.net. Если артистка проиграет, то пообещала побриться на лысо.

Сейчас звезда в своих постах в Инстаграм все чаще затрагивает тему похудения. В одной из последних публикаций артистка показала себя крупным планом. Звезда позировала с необычным мейком, подчеркнувшем ее взгляд.

В посте Могилевская рассказала, что часто получает вопрос, трудно ли удержаться на диете, если муж не поддерживает.

"Если я нахожусь на ПП‼️, а он приходит домой и достает кусок мяса, потом торт, потом заедает мороженым под бокал вина и в финале закуривает сигарету, то мне очень трудно удерживаться на здоровом питании. Мне кажется очень важным, когда оба члена семьи плюс-минус придерживаются одинаковой системы питания, религиозных воззрений и желательно одинаковых вкусов на кино", - поделилась своими мыслями украинская знаменитость.



За 45 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Вот и я мужу говорю, что он виноват в моем лишнем весе😂 незачем чаёк пить вечером с вкусняшками", "Принцеска❤️😍", "Должны спасать огурцы, они вместо хлеба идут", "Наташа, держись 🙌❤️", "Это точно 👏👏👏👏", "Наталочка,Вам и полненькой хорошо быть!", "Я очень спокойно реагирую...если хочешь - творожной массой замени масло".





Напомним, что Могилевская переполошила украинок, жизнь после 40 только начинается: "Влюбилась в молодого".

Также Politeka писала, что Могилевская в панике обратилась за помощью: "Это конец моей карьере".

А еще Politeka сообщала, что Могилевская похвасталась первыми результатами своей диеты: "Простите...".