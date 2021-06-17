Певица Наталья Могилевская, которая заключила опасное пари с фитнес-тренером Анитой Луценко, показала, как идет к своей цели

Как передает Politeka.net, 45-летняя певица, которую в последнее время частенько обвиняли в наборе веса, решила экстремально похудеть. Чтобы задуманное сбылось, певица заключила неожиданное пари с украинским фитнес-тренером из "Зважених і щасливих" Анитой Луценко. Могилевская заявила, что сбросит четыре килограмма до 26 июня. Если ей не удастся похудеть, то придется сбрить свои роскошные волосы.

У себя в Инстаграм певица решила показать, чем она питается на диете.

«Приехала в школу, начинаю с приема пищи. Что сегодня ем? Пожалуйста. Лечо», - подписала фото звезда.

Дальше она показала, что в ее сумке с едой находится салат, овощное рагу и ягоды.

«Кстати, в голубике очень низки гликимический индекс, можно есть даже вечером. Иногда в виде перекуса: мягкий молочный сыр (не жирный) и кусочек сладкого помидора. Я люблю «бычье сердце», - добавила звезда.

Могилевская добавила, что не отказывается от сладостей.

«Ем ли я сладости? Рассказываю. Есть специальная фирма, которая готовит этот десерт без муки, без шоколада и без сахара. Низкокалорийно и очень вкусно. Ромовая бабка», - заявила Могилевская.

Напомним, что располневшая Могилевская похвасталась первыми результатами своей диеты: "Простите...".

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