Певица Наталья Могилевская показала продолжение своей программы по похудению
Как передает Politeka.net, новые кадры артистка опубликовали на своей страничке в Instagram.
Более месяц назад певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм.
Артистка даже присоединилась к челленджу - в случае проигрыша артистка пообещала постричься на лысо.
Всего за месяц ей удалось достичь желаемого результата.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Молодая жена Виктора Павлика поэкспериментировала с внешностью, фото: "Это красиво, удобно и..."
Похудевшая Могилевская нашла свое райское местечко в Украине: "И не нужно ехать никуда за границу"
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
У Малиновского проблемы, тренер сборной Украины раскрыл детали: "Не готов на 100%"
В последний день взвешивания утром весы показали 72,9 кг, но уже поздно вечером звезда увидела заветные 72,6 кг. Могилевской нужно было срочно сбросить всего 300 гр, и к вечеру ей это удалось.
Теперь Наталья продолжает правильно питаться и тренироваться. Артистка отправилась на Прикарпатье, где отдыхает в роскошном отеле, где не пропускает занятий.
"Скандинавская ходьба - классная штука по вечерам, поскольку на 40% нагружается все тело. Классное место, классная система, диета, территория, воздух. Посмотрите, какой у меня за спиной закат... Это невозможно", - поделилась артистка.
Напомним, Могилевская после похудения сверкнула экстра-декольте
Как сообщала Politeka, Никитюк безжалостно обстригла Могилевскую, проигравшую пари
Также Politeka писала, что Могилевская рассказала о распространенных ошибках при похудении