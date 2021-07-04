Певица Наталья Могилевская показала продолжение своей программы по похудению

Как передает Politeka.net, новые кадры артистка опубликовали на своей страничке в Instagram.

Более месяц назад певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм.

Артистка даже присоединилась к челленджу - в случае проигрыша артистка пообещала постричься на лысо.

Всего за месяц ей удалось достичь желаемого результата.

В последний день взвешивания утром весы показали 72,9 кг, но уже поздно вечером звезда увидела заветные 72,6 кг. Могилевской нужно было срочно сбросить всего 300 гр, и к вечеру ей это удалось.

Теперь Наталья продолжает правильно питаться и тренироваться. Артистка отправилась на Прикарпатье, где отдыхает в роскошном отеле, где не пропускает занятий.

"Скандинавская ходьба - классная штука по вечерам, поскольку на 40% нагружается все тело. Классное место, классная система, диета, территория, воздух. Посмотрите, какой у меня за спиной закат... Это невозможно", - поделилась артистка.

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