Украинская певица Наталья Могилевская впечатлила декольте на свежем фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 45-летняя звезда опубликовала фото в роскошном розовом платье. Артистка украсила обложку журнала, ослепив своей белоснежной улыбкой и глубоким декольте.

«Как называется шоу, в котором я возглавила звездную сотню? Как происходит подготовка к шоу? Буду ли я продюсировать новых артистов и кому посвящена песня "До дна"? - читайте в новом интервью для @tv.ua.group», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Роскошная», «Классное фото», «Красотка», «Капитан», «Мега чудесная», «Шикарная женщина», «Цвет волос огонь», «Какая шикарная, очаровательная, эти глаза самые красивые на свете», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно звезда похудела на четыре килограмма. В этом ей помог спор с фитнес-тренером Анитой Луценко. Последние лишние граммы певица скидывала в экстремально короткие сроки.

Напомним, что Могилевская проиграла пари и сдержала свое слово, фото лысой звезды: "Что мне делать, мамочка?".

Как сообщала Politeka, похудевшая Могилевская показала себя вблизи, хвастнув цветущим видом: «Не узнать Наталью».

Также Politeka писала, что спор Могилевской с Анитой Луценко принял неожиданный оборот.