Відома українська співачка Наталія Могилевська показала результати свого схуднення

Як відомо, не так давно 45-річна артистка уклала парі з фітнес-тренером з "Зважених і щасливих" Анітою Луценко. Зірка повинна була схуднути на 4 кг до 26 червня, в іншому випадку обіцяла поголитися на лисо. Конрольне зважування пройшло сьогодні, хоча два дні тому і була закінчена суперечка.

Після того, як Могилевська взяла себе в руки, вона виклала пост, в якому розповіла про екстрені методи схуднення.

"300 грам через які я мало не облисіла. Хочу зізнатися вам у всьому. Я рада, що тут багато чуйних людей, які сильно мене підтримують. Тому можу бути відвертою.

В реальності я вірила, що 4 кг - це не так вже й багато. І ви писали, що це дрібниці і я легко їх скину. Це дійсно так, якщо у тебе нормований графік. Коли ж твої день і ніч перевернуті з ніг на голову... коли ти відлітаєш на відпочинок, щоб через пару днів сісти в літак і повернутися назад - все складається інакше. Друзі, це дійсно важко " - зізналася артистка.

Вона зазначила, тоді начебто виходило все добре, але вранці до анонсу її ваги вона встала на ваги і побачила зайві 300 грам, які спливли нізвідки. Наташа Самойленко каже, що винна буряк, яку вона не повинна була їсти ввечері раніше.

"Я впевнена, що всьому виною переліт. Це велике навантаження на організм і вага часто вище після перельоту. Але я, була б не я, якби не ставилася до подібних викликів на повному серйозі. Я в останні дні зробила все і зганяла вагу в сауні, ендосферою і приймала чарівну таблетку. І до вечора 26 червня у мене нарешті вийшли мої, 72, 6 кг. Не буду заглиблюватися в деталі тут - все детально покажу в сториз. Але я рада, що моє волосся зі мною!» - розповіла Могилевська, помітивши, що скинула вагу вона все ж вчасно.