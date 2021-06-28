Известная украинская певица Наталья Могилевская показала результаты своего похудения

Как известно, не так давно 45-летняя артистка заключила пари с фитнес-тренером из "Зважених и щасливих" Анитой Луценко. Звезда должна была похудеть на 4 кг до 26 июня, в противном случае обещала побриться на лысо. Конрольное взвешивание прошло сегодня, хотя два дня назад и был закончен спор.

После того, как Могилевская взяла себя в руки, она выложила пост, в котором рассказала об экстренных методах похудения.

«300 грамм из-за которых я чуть не облысела. Хочу признаться вам во всем. Я рада, что здесь много чутких людей, которые сильно меня поддерживают. Поэтому могу быть откровенной.

В реальности я верила, что 4 кг - это не так уж и много. И вы писали, что это мелочи и я легко их сброшу. Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову… Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолёт и вернуться обратно - все складывается иначе. Друзья, это действительно тяжело» - призналась артистка.

Она отметила, тогда вроде бы получалось все хорошо, но утром до анонса ее веса она встала на весы и увидела лишние 300 грамм, которые всплыли ниоткуда. Наташа Самойленко говорит, что виновата свекла, которую она не должна была есть вечером ранее.

«Я уверена, что всему виной перелет. Это большая нагрузка на организм и вес часто выше после перелета. Но я, была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все и сгоняла вес в сауне, эндосферой и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои, 72, 6 кг. Не буду углубляться в детали здесь - все подробно покажу в сториз. Но я рада, что мои волосы со мной!» - рассказала Могилевская, подметив, что сбросила вес она все же вовремя.