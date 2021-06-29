Відома українська співачка Наталія Могилевська оригінально підтримала українських футболістів

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка записала ролик, в якому звернулася до збірної України. Артистка, яка нещодавно схудла на спір, показала своє обличчя зблизька. Хоч Наталя і використовувала фільтр, приховати квітучий вигляд і щасливі очі було неможливо.

"Хлопці, вся країна з вами. Всі вболіваємо! Тримайтеся! З вами вся Україна! Тільки вперед!",- підписала відеозвернення Наталя.

У коментарях українці приєдналися до слів підтримки, не забувши при цьому обдарувати Могилевську компліментами.

"Оле Оле Оле Оле", "Наталя, ви дуже позитивна людина, з Вами хочеться дружити. За нашу, українську збірну звичайно ж буду дуже активно вболівати", "Не впізнала Наталю", "Сонячна позитивна Наталія Могилевська", "Так, ми всі будемо вболівати за нашу збірну!",- пишуть користувачі Мережі.

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