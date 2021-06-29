Известная украинская певица Наталья Могилевская оригинально поддержала украинских футболистов

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица записала ролик, в котором обратилась к сборной Украины. Артистка, которая недавно похудела на спор, показала свое лицо вблизи. Хоть Наталья и использовала фильтр, скрыть цветущий вид и счастливые глаза было невозможно.

«Ребята, вся страна с вами. Все болеем! Держитесь! С вами вся Украина! Только вперед!», - подписала видеообращение Наталья.

В комментариях украинцы присоединились к словам поддержки, не забыв при этом одарить Могилевскую комплиментами.

«Оле Оле Оле Оле», «Наталья, вы очень позитивный человек, с Вами хочется дружить. За нашу, Украинскую сборную конечно же буду очень активно болеть», «Не узнала Наталью», «Солнечная позитивная Наталья Могилевская», «Да, мы все будем болеть за нашу сборную!», - пишут пользователи сети.

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