Співачці Наталії Могилевській не вдалося схуднути за місяць

Як відомо, 45-річна артистка уклала парі з фітнес-тренером зі "Зважених і щасливих" Анітою Луценко та ресторатором Даніелем Салемом. Їй потрібно було скинути 4 кг до 26 червня - інакше прощавай розкішна шевелюра. Аніта пообіцяла в разі невдачі стрибнути з парашутом, а Даніель, який страждає клаустрофобією, - закритися на годину в труні.

І ось, коли настав день Х, Могилевська встала на ваги, неприємно здивувавшись результату. Відповідні кадри співачка опублікувала в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Тада-да-дам! Страшно..., - примовляла вона, в передчутті фіналу. - Ай-яй-яй! +300 грам... Що мені робити, мамочка? 26-е... ранок".

Наталя гідно пережила провал і стримала слово, опублікувавши фото, на якому постала лисою. Звичайно, знімок оброблений у фотошопі, адже для артистки її довге волосся - занадто цінне.

Раніше Могилевська зі сльозами на очах просила свого дієтолога Наталію Самойленко про допомогу.

"Наталочка, допоможіть, ви до мене так завжди добре ставилися... Я так не хочу голитися налисо. Це кінець моїй кар'єрі, це кінець всьому!", - зі сльозами на очах волала співачка.

Нагадаємо, схуднення Могилевської пішло не за планом, співачка терміново звернулася до українців: "і що мені тепер робити?".

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