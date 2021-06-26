Співачка Наталія Могилевська поділилася результатами марафону по схудненню

Як передає Politeka.net, нові кадри артистка опублікували на своїй сторінці в Instagram.

Місяць тому співачка зізналася, що під час карантину поправилася на 10 кілограмів. Скинути зайву вагу допомагають худнути Аніта Луценко і Наталія Самойленко. Артистка в соцмережах регулярно ділиться результатами свого схуднення.

"Я не просто на дієті, я кожен міліграм рахую", - емоційно ділиться співачка.

Наталію передплатники в один момент запідозрили в зриві, але вона відверто зізналася, що дотримується плану.

"Яке Рафаелло? Ви що? Це я купила дівчаткам на ресепшен, у мене тут знайома працює. Я на дієті, ви що... Я не хочу голитися налисо!",- згадала свою обіцянки Могилевська, котрі вона дала під час одного з інтерв'ю.

Судячи з усього, лисою Народну артисту нам побачити не вдасться, оскільки її результати дійсно вражають.

"Юхуу, мені залишилося скинути всього пів кілограма!",- похвалилася співачка.

Нагадаємо, схуднення Могилевської пішло не за планом, співачка терміново звернулася до українців: "і що мені тепер робити?".

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