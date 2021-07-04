Відома українська співачка Наталія Могилевська показала кадри свого польоту додому

Зірка кілька днів хвалилася відпочинком у Прикарпатті, де пройшла програму схуднення, передає Politeka.net. На думку артистки, необов'язково літати за кордон, щоб насолодитися красою природи й добре розслабитися.

Пізніше Могилевська поділилася кадрами того, як летить додому. На новому фото в сторіс Instagram співачка позувала в чорному вбранні. Артистка зробила собі макіяж з акцентом на очі з пишними віями.

Наталя розпустила волосся, яке було злегка накручене.

"Києве, зустрічай", - написала співачка.

Зазначимо, Наталія Могилевська нещодавно скинула чотири зайвих кілограми. Примітно, що зірка кілька разів за своє життя набирала і скидала кілограми.

Зараз артиста намагається харчуватися правильно, виключаючи стан голоду. Співачка харчується дрібно. Вона комбінує вуглеводи з овочами і фруктами в першій половині дня, білки з овочами - у другій. Всі порції, які вживає співачка не перевищують 300 грамів.

Крім того, потрібні регулярні легкі навантаження, досить хоча б прогулянки 15-30 хвилин кожен день, а також співачка займається танцями. Активні зйомки теж сприяють скиданню ваги, адже втрачається багато енергії.

Нагадаємо, що схудла Могилевська знайшла своє райське містечко в Україні.

А ще Politeka писала, що Могилевська після схуднення блиснула Екстра-декольте

Також Politeka повідомляла, що Могилевська програла парі і стримала своє слово, фото Лисої зірки