Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, где проводит время

Популярная артистка недавно, как и обещала, сбросила четыре килограмма, передает Politeka.net. Звезда сначала навела "интриги" о том, что проиграла спор, ведь в этом случае, она должна была побриться налысо.

К счастью, в конце дня певица рассказала о положительном результате, и ее волосы остались целыми.

Теперь похудевшая Могилевская решила показать место, где проводит отдых.

Как оказалось, певица решила не уезжать из Украины и нашла здесь свое райское местечко.

"Я сейчас тоже отдыхаю. Посмотрите, какая красота и не нужно ехать никуда за границу. Какой кайф!", - написала звезда.

Даже небольшой дождь не помешал артистке ощутить себя счастливой.

Позже певица получила обратную реакцию своих подписчиков и поделилась мыслями в другом сторис.

"Узнала, как много людей отдыхает в Украине. Сегодня будет пост для тех, кто хочет отдохнуть за границей", - поделилась певица.

Отметим, Наталья Могилевская поспорила о том, что похудеет со звездным тренером Анитой Луценко. Последняя заявила, что также хочет сбросить лишние шесть килограмм. Луценко обещала прыгнуть с парашютом, если проиграет пари.

К слову, чтобы похудеть, Могилевская обращалась к диетологу.

Напомним, что Могилевская после похудения сверкнула экстра-декольте

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