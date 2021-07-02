Известная украинская певица Наталья Могилевская показала, где проводит время
Популярная артистка недавно, как и обещала, сбросила четыре килограмма, передает Politeka.net. Звезда сначала навела "интриги" о том, что проиграла спор, ведь в этом случае, она должна была побриться налысо.
К счастью, в конце дня певица рассказала о положительном результате, и ее волосы остались целыми.
Теперь похудевшая Могилевская решила показать место, где проводит отдых.
Как оказалось, певица решила не уезжать из Украины и нашла здесь свое райское местечко.
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"Я сейчас тоже отдыхаю. Посмотрите, какая красота и не нужно ехать никуда за границу. Какой кайф!", - написала звезда.
Даже небольшой дождь не помешал артистке ощутить себя счастливой.
Позже певица получила обратную реакцию своих подписчиков и поделилась мыслями в другом сторис.
"Узнала, как много людей отдыхает в Украине. Сегодня будет пост для тех, кто хочет отдохнуть за границей", - поделилась певица.
Отметим, Наталья Могилевская поспорила о том, что похудеет со звездным тренером Анитой Луценко. Последняя заявила, что также хочет сбросить лишние шесть килограмм. Луценко обещала прыгнуть с парашютом, если проиграет пари.
К слову, чтобы похудеть, Могилевская обращалась к диетологу.
Напомним, что Могилевская после похудения сверкнула экстра-декольте
А еще Politeka писала, что похудевшая Могилевская показала себя вблизи.
Также Politeka сообщала, что спор худеющей Могилевской с Анитой Луценко принял неожиданный оборот