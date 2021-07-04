Известная украинская певица Наталья Могилевская показала кадры своего полета домой

Звезда несколько дней хвасталась отдыхом в Прикарпатье, где прошла программу похудения, передает Politeka.net. По мнению артистки, необязательно летать за границу, чтобы насладиться красотой природы и хорошо расслабиться.

Позже Могилевская поделилась кадрами того, как летит домой. На новом фото в сторис Инстаграм певица позировала в черном наряде. Артистка сделала себе макияж с акцентом на глаза с пышными ресницами.

Наталья распустила волосы, которые были слегка накручены.

"Киев, встречай", - написала певица.

Отметим, Наталья Могилевская недавно сбросила четыре лишних килограмма. Примечательно, что звезда несколько раз за свою жизнь набирала и сбрасывала килограммы.

Сейчас артиста старается питаться правильно, исключая состояние голода. Певица питается дробно. Она комбинирует углеводы с овощами и фруктами в первой половине дня, белки с овощами - во второй. Все порции, которые употребляет певица не превышают 300 граммов.

Кроме того, нужны регулярные легкие нагрузки, достаточно хотя бы прогулки 15-30 минут каждый день, а также певица занимается танцами. Активные съемки тоже способствуют сбросу веса, ведь теряется много энергии.

Напомним, что похудевшая Могилевская нашла свое райское местечко в Украине.

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