Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе в ресторані
Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською співачкою. Красуня бере участь у безлічі проектів, продюсує молоді таланти, а також активно розвиває соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом з фанатами.
На фото Могилевська позувала в міні, сидячи за столом в ресторані. Наталя виставила ніжку, вражаючи стрункістю.
"Ви написали мільйон запитань про мою програму.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Солістка Go_A Павленко засвітила витончену фігурку в купальнику з сіточкою: лідер "Måneskin" оцінив би
Настя Каменських відверто розповіла, коли нарешті народить від Потапа: "Цілковитий шок"
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману: "Ромчик не любить, коли я..."
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Ловіть відповіді:
Факти Майєр-терапії, про які ви не знали
"Слід не так старанно вчити людей вмінню постити, як, перш за все вмінню правильно харчуватися!",- написала Наталя.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Чудова"," я теж мавпочка-балерина вже", " Крутишка, прям радуєш нас!!!", "Наталя, проведіть марафон по цій темі, ми будемо чекати", "Наташа цілу твою прекрасну ніжку, ти прекрасна".
Нагадаємо, Могилевська зізналася українцям, на що готова витратити 500 тисяч гривень
А ще Politeka повідомляла, що схудла Могилевська знайшла своє райське містечко в Україні
Також Politeka писала, що схудла Могилевська показала себе зблизька, хвалившись квітучим виглядом