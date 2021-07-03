Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе в ресторані

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською співачкою. Красуня бере участь у безлічі проектів, продюсує молоді таланти, а також активно розвиває соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом з фанатами.

На фото Могилевська позувала в міні, сидячи за столом в ресторані. Наталя виставила ніжку, вражаючи стрункістю.

"Ви написали мільйон запитань про мою програму.

Ловіть відповіді:

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"Слід не так старанно вчити людей вмінню постити, як, перш за все вмінню правильно харчуватися!",- написала Наталя.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудова"," я теж мавпочка-балерина вже", " Крутишка, прям радуєш нас!!!", "Наталя, проведіть марафон по цій темі, ми будемо чекати", "Наташа цілу твою прекрасну ніжку, ти прекрасна".

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