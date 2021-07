Певица Наталья Могилевская разоткровенничалась об умении справляться с деньгами

45-летняя звезда, на плечах которой лежала и лежит ответственность за большие коллективы (к примеру, в ее продюсерской компании Talant было до полусотни сотрудников) научилась со всей серьезностью подходить к финансовому вопросу. Речь об этом зашла в ее недавнем интервью "Теленеделе", передает канал "Україна".

Как известно, Могилевская возглавила команду из 100 звезд, которая будет судить участников нового грандиозного шоу "Співають всі" - аналога британского All Together Now. Победитель проекта получит приз в размере 500 тысяч гривен. У Натальи поинтересовались, на что она могла бы потратить столь большую сумму.

Певица призналась, что "кроме клипов, песен и новых программ нужно не забывать радоваться и тратить на приятные вещи для себя". По ее словам, она бы купила большие деревья для своего сада, так как ей приятно находится на природе. Более того, Наталья похвасталась, что ей не страшна бедность, ведь она овладела многими профессиональными навыками, и никогда не останется без работы и, соответственно, заработка.

"Я не боюсь ни бедности, ни локдаунов. Я овладела многими профессиями, так что, что бы не произошло в моей жизни, в какой бы стране я не оказалась, в какую ситуацию не попала бы, всегда найду способ заработать", - разоткровенничалась звезда.

Напомним, Могилевская после похудения сверкнула экстра-декольте

Как сообщала Politeka, Никитюк безжалостно обстригла Могилевскую, проигравшую пари

Также Politeka писала, что Могилевская рассказала о распространенных ошибках при похудении