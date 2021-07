Співачка Наталія Могилевська розговорилася про вміння справлятися з грошима

45-річна зірка, на плечах якої лежала і лежить відповідальність за великі колективи (наприклад, в її продюсерській компанії Talant було до півсотні співробітників) навчилася з усією серйозністю підходити до фінансового питання. Мова про це зайшла в її недавньому інтерв'ю "Теленеделе", передає канал "Україна".

Як відомо, Могилевська очолила команду зі 100 зірок, яка судитиме учасників нового грандіозного шоу "Співають всі" - аналога британського All Together Now. Переможець проєкту отримає приз у розмірі 500 тисяч гривень. У Наталії поцікавилися, на що вона могла б витратити таку велику суму.

Співачка зізналася, що "крім кліпів, пісень і нових програм потрібно не забувати радіти і витрачати на приємні речі для себе". За її словами, вона б купила великі дерева для свого саду, так як їй приємно знаходиться на природі. Більш того, Наталя похвалилася, що їй не страшна бідність, адже вона оволоділа багатьма професійними навичками, і ніколи не залишиться без роботи і, відповідно, заробітку.

"Я не боюся ні бідності, ні локдаунів. Я оволоділа багатьма професіями, так що, що б не сталося в моєму житті, в якій би країні я не опинилася, в яку ситуацію не потрапила б, завжди знайду спосіб заробити", - розговорилася зірка.

Нагадаємо, Могилевська після схуднення блиснула Екстра-декольте

Як повідомляла Politeka, Нікітюк безжально обстригла Могилевську, яка програла парі

Також Politeka писала, що Могилевська розповіла про поширені помилки при схудненні