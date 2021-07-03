Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в ресторане

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской певицей. Красотка участвует во множестве проектов, продюсирует молодые таланты, а также активно развивает социальные сети, где делится интересным контентом с фанатами.

На фото Могилевская позировала в мини, сидя за столом в ресторане. Наталья выставила ножку, впечатляя стройностью.

"Вы написали миллион вопросов о моей программе.

Ловите ответы:

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"Следует не так старательно учить людей умению поститься, как, прежде всего умению правильно питаться!", - написала Наталья.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Я тоже мавпочка-балерина уже", "Крутышка, прям радуешь нас!!!", "Наталья, проведите марафон по этой теме, мы будем ждать", "Наташа целую твою прекрасную ножку, ты прекрасна".

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