Известная украинская певица Наталья Могилевская показала кадры со съемок нового масштабного шоу

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда, которая недавно похудела на 10 кг, опубликовала новые кадры на своей страничке в Instagram.

«Вы просили – показываю. Закулисье нового грандиозного шоу «Співають всі»», - подписала артистка кадры.

Снимать новый проект только начали.

«Просмотр площадки перед съмками – обязательный ритуал», - отметила певица.

«Смотрите, какой масштаб», - обратилась певица к фолловерам.

Проект станет адаптацией британского формата All Together Now компании Banijay Rights. При этом создатели украинского шоу уверяют, что их версия будет очень отличаться от всех других версий, существующих сегодня. Одним из отличий т станет большее количество участников.

