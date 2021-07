Відома українська співачка Наталія Могилевська показала кадри зі зйомок нового масштабного шоу

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка, яка нещодавно схудла на 10 кг, опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram.

"Ви просили-показую. Закулісся нового грандіозного шоу "Співають всі"", - підписала артистка кадри.

Знімати новий проект тільки почали.

"Перегляд майданчика перед с'мкамі-обов'язковий ритуал", - зазначила співачка.

"Дивіться, який масштаб", - звернулася співачка до фоловерів.

Проект стане адаптацією британського формату All Together Now компанії Banijay Rights. При цьому творці українського шоу запевняють, що їх версія буде дуже відрізнятися від усіх інших версій, що існують сьогодні. Однією з відмінностей т стане більша кількість учасників.

