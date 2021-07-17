Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал себя вместе с другими звездами

Как пишет Politeka.net, Остапчук является популярным украинским телеведущий. Сейчас красавчик, как множество других отечественных звезд, работает над проектом "Співають всі", у которого в этом году премьера. У себя в Инстаграм Владимир решил поговорить с фанатами.

"Давно не болтали", - предложил задавать вопросы украинцам Владимир Остапчук.

"Покажите последнее фото на телефоне", - попросил один из фанатов/фанаток.

Владимир опубликовал совместный снимок с Натальей Могилевской и Валерием Меладзе. Вся троица принимала участие в съемках "Співають всі" - проекте, который украинский телеканал купил у BBC. Кроме Украины адаптацию британского проекта сделали 17 стран.



Телеведущим в данном шоу является Владимир Отсапчук. Проект должен появится на телеэктранах уже этой осенью.

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