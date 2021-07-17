Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк, розповіла про подорожі

Христина Горняк - нотаріус, яка також займається танцями, передає Politeka.net. Вона вийшла заміж за українського телеведучого в минулому році.

Примітно, що Остапчук перед цим розлучився зі скандалом, адже колишня дружина звинуватила його в зрадах.

Зараз нове подружжя разом активно проводить час, зокрема, подорожує, але в цей раз Христина залишила чоловіка.

На нових кадрах у своєму Instagram Горняк похвалилася стрункими ніжками, коли вітер трохи задер їй сукню. Зірка взула черевики, а доповнила образ літніми аксесуарами.

Красуня присіла на камінь, вражаючи не тільки красивими видами, але і зовнішністю.

У публікації дружина телеведучого розповіла, що думає про подорожі. За її словами, поїздки збільшують кругозір і очищають душу.

"У подорожах точно розвивається мозок, стає добрішою і чистішою душа, а серце милосердніше. Якось так мені відчулося в цій поїздці.



Точно можу сказати, що вкладаючи в подорожі, ви робите собі безцінний подарунок. Бачачи всю цю красу, світ всередині вас ніколи не буде колишнім!!!



Посидіти на вершині долини любові, подихати цим потужним повітрям - done!",- написала Христина.



"Але їдь вже додому, сумую☺❤️", - прокоментував Остапчук.

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