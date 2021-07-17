Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк, розповіла про подорожі
Христина Горняк - нотаріус, яка також займається танцями, передає Politeka.net. Вона вийшла заміж за українського телеведучого в минулому році.
Примітно, що Остапчук перед цим розлучився зі скандалом, адже колишня дружина звинуватила його в зрадах.
Зараз нове подружжя разом активно проводить час, зокрема, подорожує, але в цей раз Христина залишила чоловіка.
На нових кадрах у своєму Instagram Горняк похвалилася стрункими ніжками, коли вітер трохи задер їй сукню. Зірка взула черевики, а доповнила образ літніми аксесуарами.
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У публікації дружина телеведучого розповіла, що думає про подорожі. За її словами, поїздки збільшують кругозір і очищають душу.
"У подорожах точно розвивається мозок, стає добрішою і чистішою душа, а серце милосердніше. Якось так мені відчулося в цій поїздці.
Точно можу сказати, що вкладаючи в подорожі, ви робите собі безцінний подарунок. Бачачи всю цю красу, світ всередині вас ніколи не буде колишнім!!!
Посидіти на вершині долини любові, подихати цим потужним повітрям - done!",- написала Христина.
"Але їдь вже додому, сумую☺❤️", - прокоментував Остапчук.
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