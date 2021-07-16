Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась новыми впечатляющими фотографиями

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Кристина Горняк отправилась на отдых в Каппадокию. Куда, как известно, она отправилась без своего мужа Владимира Остапчука.

Девушка поделилась в Инстаграм новыми фото с курорта и похвасталась спортивной фигурой. На Кристине необычный черный слитный купальник с открытой спиной, который отлично подчеркивает её стройность. Образ дополнен соломенного стиля шляпой в светлых оттенках.

"Сегодня узнала интересную информацию о себе, что по дизайну человека я генератор 2/4.

Отшельник - оппортунист, приятно познакомиться!

На данном фото я точно как отшельник и весь мир для меня, или я и есть весь мир?)!!

кайф." - делиться с подписчиками Кристина в своём Инстаграм.

"Есть такой сорт женщин - целая вселенная. Это про вас", "Ох как красиво! Я тоже отшельник-оппортунист, только манифестор))", "Невероятно", "Вот это вид!", "Хорошо, необычайная красота", "Это так шикарно!", пишут подписчики Кристины Горняк.

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