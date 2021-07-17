Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, рассказала о путешествиях

Кристина Горняк - нотариус, которая также занимается танцами, передает Politeka.net. Она вышла замуж за украинского телеведущего в прошлом году.

Примечательно, что Остапчук перед этим развелся со скандалом, ведь бывшая супруга обвинила его в изменах.

Сейчас новые супруги вместе активно проводят время, в частности, путешествуют, но в этот раз Кристина оставила мужа.

На новых кадрах в своем Инстаграм Горняк похвасталась стройными ножками, когда ветер немного задрал ей платье. Звезда обула ботинки, а дополнила образ летними аксессуарами.

Красотка присела на камень, впечатляя не только красивыми видами, но и внешностью.

В публикации жена телеведущего рассказала, что думает о путешевиях. По ее словам, поездки увеличивают кругозор и очищают душу.

"В путешествиях точно развивается мозг, становится добрее и чище душа, а сердце милосерднее. Как-то так мне ощутилось в этой поездке.



Точно могу сказать, что вкладывая в путешествия, вы делаете себе бесценный подарок. Видя всю эту красоту, мир внутри вас никогда не будет прежним!!!



Посидеть на вершине Долины Любви, подышать этим мощным воздухом-done!", - написала Кристина.



"Но едь уже домой, скучаю 😪 ❤️", - прокомментировал Остапчук.

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