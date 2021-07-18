Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який зараз працює над проектом "Співають всі", спантеличив свіжим відео

Як пише Politeka.net, кадри телеведучий показав на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз.

"Коротко про погоду", - написав він.

На відео Остапчук сідає в авто, а потім різко схоплюється, зображуючи, що сидіння занадто гаряче.

Однак його фоловери не повірили акторській грі телеведучого, вказавши на деякі неточності.

"Ой! А нічого, що сонце не падає на сидіння?", "А хто знімає? 😂 😂 😂 напевно вже підсмажився", "не виходь з машини", "Тю. Так треба запускати охолодження до виїзду. Зараз це звичайна опція, керується зі смартфона в сучасних авто", "Та ладно! Білий салон не критично гріється, просто теплий", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Остапчук на зйомках Співають всі "пригрівся" між Могилевською і Меладзе.

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