Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас работает над проектом "Співають всі", озадачил свежим видео

Как пишет Politeka.net, кадры телеведущий показал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз.

«Коротко о погоде», - написал он.

На видео Остапчук садится в авто, а потом резко вскакивает, изображая, что сидение слишком горячее.

Однако его фолловеры не поверили актерской игре телеведущего, указав на некоторые неточности.

«Ой! А ничего, что солнце не падает на сиденье?», «А кто снимает? 😂😂😂 наверное уже поджарился», «Не выходи из машины», «Тю. Так надо запускать охлаждения до выезда. Сейчас это обычная опция, руководствуется со смартфона в современных авто», «Та ладно! Белый салон не критично греется, просто тёплый», - пишут в комментариях.

Напомним, Остапчук на съемках Співають всі "пригрелся" между Могилевской и Меладзе.

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