Дружина телеведучого Володимира Остапчука показала, як відпочила в Каппадокії зі Славою Камінською та друзями

Як пише Politeka.net, красуня поділилася спільним фото у себе в Instagram.

«Кажуть: "Не судіть людей по зовнішності, це буде вашою помилкою"! А я додам: поки особисто їх не впізнаєте! У нас у всіх є Instagram, але душу розгледіти через нього важкувато!",- зазначила Христина, додавши, що в її компанії кожен по-своєму прекрасний.

Христина подякувала друзям за відпочинок і поділилася враженнями.

"В цілому Каппадокія шалено сподобалася! Очі невпинно захоплювалися кожним сантиметром навколо. Обов'язково туди повернуся з коханим!",- заявила Христина, яка цього разу відпочивала без чоловіка.

Також Христина засвітилася в обіймах молодого хлопця, який тісно притиснув її до себе.

"Які ви всі красиві", "Кайф", "Ой, ви такі круті! Було прикольно спостерігати ваші сторіс на відпочинку", "красиві люди в красивому місці", - пишуть користувачі Мережі.

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