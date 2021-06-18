Любопытные кадры с Аллой Пугачевой и их с Галкиным семилетними двойняшками облетели Сеть

Так, 72-летняя артистка осталась одна с детьми в своем огромном замке, который ей построил любящий муж. Примадонне пришлоссь самостоятельно нянчиться с Гарри и Лизой, а те, в свою очередь, дурачились и не слушались маму. Соответствующие кадры появились на одной из фан-страничек семейства в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алла Борисовна засветила роскошное убранство особняка, засняв малышей на огромной лестнице. Ее сын с дочкой улеглись на ступеньки и отказывались уходить, пока домой не вернется их отец.

"Я не расслышала, что ты сказал, если папа не приедет?", - спросила у Гарри Алла Борисовна.

"Если папа не приедет, то у меня будет нервный срыв", - вздохнул мальчик, и они с сетрой продолжили "вытирать" собой лестницу.

Через некоторое время певица не выдержала и обратилась к ним: "Вы дети или ступеньки, я не могу понять?"

"Я - ребенок! А ты, Гарри?", - спросила Лиза у брата.

"А я ступенька", - насмешил тот.

"И я тоже! Говорящая ступенька, которая любит папочку и мамочку", - подхватила идею девочка.

Тогда Пугачева поинтересовалась, как долго они намереваются тут лежать. Дети были категоричны: "пока папа не приедет"

На счастье Примадонны, вскоре появился Галкин, опешив от увиденного: "Что это?!"

Пользователи с жаром обсудили ролик в комментариях:

"Алла Борисовна, у вас прекрасные детки. Очень воспитанные, а это спасибо родителям)) ведь вся закладка идёт в детстве. Вы с Максимом большие молодцы"

"Раз ступенька,два ступенька - будет лесенка!!)))Милые чудики!!)))❤️"

"Такое домашнее тепло в этой семье )) здорово! эти дети счастливы...я люблю вас..😍👏🙌❤️"

"Правильно лучше здесь лежать,спинки ровные будут"

Напомним, домработница выдала детали, как Пугачева изменяла Киркорову с юным Галкиным: "Понравился".

Как сообщала Politeka, Галкин удивил необычным увлечением в окрестностях их с Пугачевой замка: «Впервые вижу мужчину…».

Также Politeka писала, что в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".