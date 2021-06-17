Российский юморист и шоумен Максим Галкин порадовал поклонников новыми кадрами с сыном
Артист вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, воспитывает двоих маленьких детей, Гарри и Лизу, передает Politeka.net. Рождение двойни наделало много шуму, любой журналист пытался хоть как-то осветить эту тему.
Галкин, устав от внимания папарацци, принял решение показывать своих детей в сети. Сейчас шоумен регулярно публикует кадры с семилетними ребятишками.
В этот раз Максим записал видео, на котором Гарри дает совет рэперам России. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Мальчик, смеясь, произнес в камеру:
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"Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней, а слюнями уже поешь рэп".
"Всем рэперам России! Совет от Гарри! 😂", - подписал видео Галкин.
За час публикация собрала более 300 тысяч просмотров и много комментариев.
Напомним, домработница выдала детали, как Пугачева изменяла Киркорову с юным Галкиным: "Понравился".
Как сообщала Politeka, Галкин удивил необычным увлечением в окрестностях их с Пугачевой замка: «Впервые вижу мужчину…».
Также Politeka писала, что в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".