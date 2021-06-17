Российский юморист и шоумен Максим Галкин порадовал поклонников новыми кадрами с сыном

Артист вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, воспитывает двоих маленьких детей, Гарри и Лизу, передает Politeka.net. Рождение двойни наделало много шуму, любой журналист пытался хоть как-то осветить эту тему.

Галкин, устав от внимания папарацци, принял решение показывать своих детей в сети. Сейчас шоумен регулярно публикует кадры с семилетними ребятишками.

В этот раз Максим записал видео, на котором Гарри дает совет рэперам России. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Мальчик, смеясь, произнес в камеру:

"Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней, а слюнями уже поешь рэп".

"Всем рэперам России! Совет от Гарри! 😂", - подписал видео Галкин.

За час публикация собрала более 300 тысяч просмотров и много комментариев.

"Это ооочень смешно!!!😂😂😂", "😂😂😂отличный совет", "красавчик", "Такой папин стиль вырисовывается ,в юморе", "Симпатяга! И рэп, и классику, и «Волшебника-недоучку» - все может Гарри☀️👏", "Какой артистичный! Впрочем, в семье таких талантливых родителей не могли родиться другие дети! 🔥👏", "Вода состоит из слюней😆 И человек тоже, на 80%😅☝️", "Ребенок развивается нормально. И с чувством юмора тоже все хорошо 😍", "Фигня какая-то(((", "Чудесный ребенок! 🔥", - написали пользователи сети.