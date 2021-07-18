Жена телеведущего Владимира Остапчука показала, как отдохнула в Каппадокии со Славой Каминской и друзьями

Как пишет Politeka.net, красотка поделилась совместным фото у себя в Инстаграм.

«Говорят: «Не судите людей по внешности, это будет вашей ошибкой»! А я добавлю: пока лично их не узнаете! У нас у всех есть Инстаграм, но душу разглядеть через него сложновато!», - отметила Кристина, добавив, что в ее компании каждый по-своему прекрасен.

Кристина поблагодарила друзей за отдых и поделилась впечатлениями.

«В целом Каппадокия безумно понравилась! Глаза неустанно восхищались каждым сантиметром вокруг. Обязательно туда вернусь с любимым!», - заявила Кристина, которая в этот раз отдыхала без мужа.

Также Кристина засветилась в объятиях молодого парня, который тесно прижал ее к себе.

«Какие вы все красивые», «Кайф», «Ой, вы такие крутые! Было прикольно наблюдать ваши сторис на отдыхе», «Красивые люди в красивом месте», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Остапчук в необычном платье с вырезом на спине впечатлила идеальным видом: "Вкусный ракурс".

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