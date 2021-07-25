Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, показала как сейчас выглядит

Кристина Горняк не только нотариус, но и прекрасная танцовщица, передает Politeka.net. Телеведущий познакомился с красоткой во время одной из свадеб, где Кристина танцевала, а позже оба пересеклись на шоу "Танці з зірками", после чего они закрутили роман.

Сейчас девушка также активно занимается блогерством, на ее страницу в Инстаграм подписаны 105 тысяч пользователей сети, с которыми она делится разными мыслями, рассказывает о проведенных днях и другое.

В этот раз красотка решила в сторис показать свой "беременный" живот. Кристина позировала в красивом мини-платье с декольте, и погладила себя рукой.

"Ух! Мой "беременный" живот... от пончиков. В общем, я еле иду. Надо как-то собраться, потому что сейчас у меня будут танцульки! Это всегда меня радует, но я очень сильно наелась", - рассказала жена телеведущего, неожиданно пошутив о своей беременности.

Позже блогерша показала, как танцует страстный танец со своими партнером в студии. Горняк надела черный топик, и обтягивающую юбочку с разрезом, которая поднималась от каждого движения и оголяла ее ножки.

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