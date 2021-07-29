Андрей Данилко вернулся к своему образу Верки Сердючки после того, как "попрощался" с украинцами на фестивале Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и продюсер Андрей Данилко, которому стало нехорошо во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend, после чего он эпично попрощался со зрителями, сняв звезду с головы, похоже решил снова вернуться к своему образу Верки Сердючки. Кадры с зажигательного выступления артиста во Львове опубликовал известный дизайнер Андре Тан.

На фото и видео видно, что Данилко в образе Сердючки зажигает, видимо, на каком-то корпоративе. И судя по кадрам, он отлично себя чувствует и веселит публику песнями и концертной программой.

Как видно на видео, в какой-то момент звезда начала импровизировать, вставив имя Андре Тана в свою песню. "Импровизация", - выкрикивает Данилко в микрофон. "Верка Сердючка посвятила мне новую песню", - подписал сторис довольный дизайнер. Отметим, что Данилко выступал не сам, а по традиции – с мамой и своим шоу-балетом.

Напомним, "Андрея Данилко давайте": новый участник "Танців з зірками" вызвал шквал эмоций.

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка не сдержала эмоций после грандиозного шоу, кадры безумия: "Затмило Меладзе".

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки гульнул на роскошной свадьбе украинского ведущего: "Боже, какая красивая пара".