На телеканале "1+1" анонсировали артистов из нового сезона "Танці з зірками", поклонники ошеломлены

Як повідомляє Politeka.net, вже скоро відбудеться новий сезон популярного проєкту "Танці з зірками". На странице канала "1+1" в Инстаграм опубликовали новое промо к шоу "Танцы со звездами". На этот раз анонсировали украинского популярного актера Алексея Суворовца.

"Новый участник пятого сезона "Танці з зірками" - звезда сериалов Алексей Суровцев. Эстафету он принял от солистки группы KAZKA Александры Зарицкий. А свой вызов бросает звезде «Женского Квартала» Насти Оруджевой. Алексей делится планами: "От участия в шоу ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам". Как вам он в роли участника шоу? Пишите свое мнение", пишут авторы страницы.

В комментариях поклонники завалили публикацию негативными мнениями: "Кто эти люди?", "Лучше бы передал участнику "Женского квартала" Мищерякову либо Михиенку", "Андрея Данилко давайте!", "Звезды закончились?", "Наверное это последний сезон танцев,раз уже всё так плохо с участниками".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцях з зірками", взбудоражив украинцев: "Худей, пока есть время"

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