Известная актриса Анна Кошмал поделилась подробностями о своём участии в проекте "Танці з зірками"
Как сообщает Politeka.net, Анна Кошмал является украинской актрисой. Она прославилась своим участием в сериале "Сваты", где играла Женю. Также стоить отметить её роль в сериале "Папик-2". Девушка активно развивает свои социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз актриса поделилась новым фото в формате Сториз. Недавно в сети разгорелся вопрос: будет ли Анна участвовать в популярном проекте. Там она ответила на главный вопрос.
"Будете в Танцях з зірками цей сезон?", спросили у девушки. На этот вопрос Анна Кошмал ответила так: "Нет. Я бы очень хотела снова танцевать, так как умею и люблю, но это шоу не для меня. Там больше странных интриг, чем самих танцев".
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