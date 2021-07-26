Известная актриса Анна Кошмал поделилась подробностями о своём участии в проекте "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, Анна Кошмал является украинской актрисой. Она прославилась своим участием в сериале "Сваты", где играла Женю. Также стоить отметить её роль в сериале "Папик-2". Девушка активно развивает свои социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз актриса поделилась новым фото в формате Сториз. Недавно в сети разгорелся вопрос: будет ли Анна участвовать в популярном проекте. Там она ответила на главный вопрос.

"Будете в Танцях з зірками цей сезон?", спросили у девушки. На этот вопрос Анна Кошмал ответила так: "Нет. Я бы очень хотела снова танцевать, так как умею и люблю, но это шоу не для меня. Там больше странных интриг, чем самих танцев".

Под данным фото нет ни комментариев, ни лайков поскольку формат этого не предусматривает.

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