Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку в «Сватах» ответила на вопрос, который волновал всех поклонников сериала
Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты и "Папик-2" поделилась подробностями на своей странице в Инстаграм.
Актрису спросили, будет ли седьмой сезон сериала «Сваты» съемки которого переносили несколько раз из-за пандемии и других причин.
«Конечно будут [Сваты 7]! Съемки окончены. Дата релиза на данном этапе пока неизвестна», - ответила Анна.
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Также поклонники сериала поинтересовались, все ли персонажи приняли участие в съемках нового сезона. На что Кошмал ответила утвердительно.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана в юности.
Отметим, недавно появилась информация, что после перыва съемки седьмого сезона "Сватов" продолжили в Грузии.
Напомним, что звезда «Сватов» с черными губами ошеломила дерзким перевоплощением.
Как сообщала Politeka, Валюха и Артемьева из "Сватов" светились от счастья, появившись вместе.
Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" с искренней улыбкой показала, как покоряет сердца.