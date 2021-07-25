Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку в «Сватах» ответила на вопрос, который волновал всех поклонников сериала

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериалов "Сваты и "Папик-2" поделилась подробностями на своей странице в Инстаграм.

Актрису спросили, будет ли седьмой сезон сериала «Сваты» съемки которого переносили несколько раз из-за пандемии и других причин.

«Конечно будут [Сваты 7]! Съемки окончены. Дата релиза на данном этапе пока неизвестна», - ответила Анна.

Также поклонники сериала поинтересовались, все ли персонажи приняли участие в съемках нового сезона. На что Кошмал ответила утвердительно.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне герои в своих фантазиях переносятся в XIX век, где ведут жизнь помещиков. В одном из эпизодов зрители увидят Валю и Ивана в юности.

Отметим, недавно появилась информация, что после перыва съемки седьмого сезона "Сватов" продолжили в Грузии.

Напомним, что звезда «Сватов» с черными губами ошеломила дерзким перевоплощением.

Как сообщала Politeka, Валюха и Артемьева из "Сватов" светились от счастья, появившись вместе.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" с искренней улыбкой показала, как покоряет сердца.