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Украинская актриса, звезда сериалов «Сваты» и «Папик-2» Анна Кошмал впечатлила раскованным видом на полу

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась свежим фото, которое свело с ума ее поклонников. Анна знакома зрителям по роли Женьки в сериале «Сваты», где она играла трудного подростка-неформала. Сейчас девушка выглядит совершенно иначе. Ее миловидное лицо в сочетании с женственной энергетикой делают ее одной из самых востребованных актрис.

На свежем фото Анна предстала в весьма соблазнительном виде. Она надела вязаный топ, который больше напоминал лифчик, и мини-юбку. Девушка разлеглась на полу, подставив лицо солнышку.

«Погода шепчет ☀дальше – больше», - подписала фото Кошмал.

В комментариях под фото отписался коллега Анны по фильму «Корзина для счастья», украинский актер Тарас Цымбалюк. Он подшутил над актрисой.

«Аня, ты все-таки нашла те две бутылки тамянки?», - оставил озорной комментарий Цымбалюк.

Поклонники Анны не оставили ее без комплиментов.

«Вау, какая красота», «Так красиво», «Вы прекрасны», «Как можно быть такой красивой?))», «Как кошка», «В этом фото все прекрасно!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Женька из «Сватов» впервые показала беременный животик, и раскрыла подробности: «Вот это мячик».

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" вальяжно закинула ножку в кресле, выгнувшись кошечкой: "Wow, Wow, Wow…".

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» показала беременный животик и раскрыла подробности о ребенке: «Немаленький…».