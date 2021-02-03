Відома актриса, зірка "Сватів" Анна Кошмал у прозорому вбранні закинула ніжку в кріслі

Українська актриса, Анна Кошмал, яка стала знаменитою зігравши роль Женьки Ковальової в "Сватах", обожнює публікувати фото у нових образах на своїй сторінці Instagram. Як передає портал Politeka.net, цього разу Анна опублікувала особливе фото в білій прозорій міні сукні.

Для фотосесії актриса сіла в кріслі, в напівпрозорому вбранні, вона прогнула спинку як кішечка, закинула ногу на ногу і витончено вигнула павине перо. Свій неперевершений образ актриса доповнила тоненькими босоніжками, ледь помітними на нозі, проте які надають особливої витонченості образу. "Special day. HP to my love", - написала знаменитість.

Виявляється, наряд Анни приурочений дню народженню таємничого чоловіка актриси, якого зірка старанно ховає від цікавих очей фанатів. Знаменита актриса вийшла заміж взимку 2017 року. Зірка "Сватів" не афішує особисте життя, і про її чоловіка практично немає інформації, крім того, що його звуть Іван.

Шанувальники не пропустили нагоди, і обсипали свою улюблену актрису компліментами:

"Яка ви красива", "Ти красуня, красуня дівчина на світі ти"," Анна, ви шикарна😮 😍", "Фото клас, просто чарівна краса😍😍😍❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹", "Ух, яка дівчина "," Wow, Wow, Wow фігурка вогонь🔥 🔥".

Звичайно, не обійшлося без традиційного питання "Де Свати".

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